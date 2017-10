Waarom Nafi Thiam het in 'Die huis' als enige drooghoudt

Zou dit de eerste aflevering van ‘Die huis / Het huis’ kunnen zijn waarin de praatgast het zelfs in de kinderkamer onberispelijk drooghoudt? Atletiekkoningin Nafi Thiam (23) laat, ondanks verwoed trekken en sleuren door Eric Goens (geef die man een Olympische medaille!), amper in haar kaarten kijken in zijn Zuid-Afrikaanse lusthof. Wat ze in ‘Die huis’ wél wil vertellen, is waarom ze eigenlijk niets wil vertellen.