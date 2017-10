'The Handmaid's Tale': goed voor een Emmy voor Beste Dramaserie

SERIE Die laatste reeks heeft de Emmy voor Beste Dramaserie niet gestolen. ‘The Handmaid’s Tale’, gebaseerd op de roman van Margaret Atwood, gaat over een toekomstmaatschappij waarin de meeste vrouwen onvruchtbaar zijn. Wie wel nog kinderen kan krijgen, wordt door de fundamentalistische machthebbers toegewezen aan een man en moet zich op gezette tijden laten verkrachten om voor nakomelingen te zorgen. Eén van hen is het hoofdpersonage Offred (Elisabeth Moss). Zij probeert te overleven als dienstmeid en hoopt ooit terug te kunnen keren naar haar eigen gezin. Weinig opbeurend, maar de boodschap over de onderdrukking en vervolging van vrouwen door religieuze fanatici is erg beklijvend, en visueel is de reeks van het indrukwekkendste dat vandaag wordt gemaakt.