Tussen Maggie Gyllenhaal en de twee James Franco’s loopt er in ‘The Deuce’ een acteur rond die vooral bekend zal zijn bij de fans van David Simon: Lawrence Gilliard Jr., die ooit de show stal in ‘The Wire’ als de jonge dealer D’Angelo Barksdale – de scène waarin hij aan zijn twee hulpjes Bodie en Wallace aan de hand van een schaakbord uitlegt hoe de drugswereld in elkaar zit, behoort tot de meest memorabele uit de hele reeks.