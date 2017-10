CAZ, VRIJDAG 20 OKTOBER, 20.40

MISDAAD Dit vaak verguisde derde deel van Coppola’s epische maffiatrilogie is inderdaad het zwakkere broertje in de reeks. Maar over wat voor een reeks hebben we het dan ook! De wroeging van Michael Corleone is pakkend en de film bevat nog steeds meesterlijke momenten, waaronder de razend spannende finale tijdens een operavoorstelling.