Alle lof en achting voor de deelnemers, maar ook in haar vijfde seizoen blijft ‘The Voice van Vlaanderen’ vooral een wedstrijdje ‘wie heeft de grootste?’ tussen de vier coaches. En volgens onze informant in de internationale gokmaffia zou het dit keer de vermaarde songschrijver en theedrinker Alex Callier zijn die, aan de vooravond van de allesbeslissende battles, over de beste papieren beschikt.