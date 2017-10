Deel 3 van de grote seksenquête in 'Telefacts': 'Alles gaat beter als het goed glijdt'

In de derde aflevering van de Grote Seksenquête van ‘Telefacts’ zijn we aanbeland bij het leuke werk: de seksspeeltjes. Wat verkiest de Vlaamse vrouw? U komt het dinsdagavond te weten bij VTM. Bij Humo zijn we iets ongeduldiger, dus bellen we meteen naar Rebecca Verreth van Loveware in Mechelen, waar de sekstoys vlotjes over de toonbank vibreren.