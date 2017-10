Sven Pichal «Als rasechte Antwerpenaar haal ik mijn brood al jaren met de fiets. Met de wagen geraak je daar toch nergens. Voor mij was het experiment vooral interessant om na te gaan of ik mijn woon-werkverkeer anders kon regelen. Ik werk voor Radio 2 en voor de VRT-nieuwsdienst en moet me overdag vaak van hot naar her reppen.»

HUMO Heb je de geneugten van de ‘duurzame mobiliteit’ ontdekt?