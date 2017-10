DRAMA De Lore in kwestie is een 14-jarig meisje dat na de val van Berlijn haar vier jongere broers en zusjes te voet naar Hamburg leidt, een waanzinnige tocht door een postapocalyptisch Duitsland dat het hele wereldbeeld van de door het nazisme geïndoctrineerde puber aan diggelen slaat. Shortland brengt de gruwel zonder verpinken in beeld en dwingt haar publiek in het perspectief van de true believers van het naziregime. Een scène waarin een oude vrouw zit te huilen ‘omdat Duitsland de Führer heeft teleurgesteld’, is oprecht ijzingwekkend. De 19-jarige Rosendahl toont een rijpheid en intelligentie waar veel oudere actrices haar om mogen benijden.