SERIE ‘Big Mouth’ is een uitgebreide les seksuele opvoeding over enkele tienerjongens en -meisjes die zich bij het begin van hun puberteit een weg proberen te banen door een mijnenveld vol hormonenmonsters, huilbuien en natte dromen. Grofgebekt maar erg grappig, en bij momenten volkomen uniek – of kent u veel series waarin een tamponversie van Michael Stipe een liedje over menstruatie zingt? Let wel: allerminst geschikt voor kinderen!