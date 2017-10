MUZIEK Een hem typerend grapje, want George Michael is in de iconische clip in geen velden of wegen te bekennen. Door zijn vete met platenlabel Sony – die begon te smeulen na zijn weigering om na de slopende ‘Faith’-tournee nog promo te voeren – en zijn zoektocht naar authenticiteit verkoos Michael de luwte boven de schijnwerpers. Dáárover, en over het verlies van zijn grote liefde Anselmo Feleppa in 1993, zou deze documentaire oorspronkelijk gaan, ware het niet dat Michael in het annus horribilis 2016 onverwacht het loodje legde. En zo werd ‘George Michael: Freedom’ alsnog een soort eerbetoon, vol opmerkelijke anekdotes en getuigenissen over de briljante zanger en geweldige arrangeur. Een indrukwekkend lijstje talking heads brengt hommage, onder wie Elton John, Ricky Gervais, Liam Gallagher, Naomi Campbell en Stevie Wonder.