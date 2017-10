'The Day I Met El Chapo': docuserie zonder Sean Penns zegen

DOCU Van Penn, die El Chapo wou interviewen voor het tijdschrift Rolling Stone, had de voortvluchtige dealer namelijk nog nooit gehoord, maar hij was wel een grote fan van Del Castillo en wou bij haar in een goed blaadje staan. In deze nieuwe driedelige documentaire doet de actrice voor het eerst haar verhaal over de ontmoeting, en belooft ze nieuwe informatie over hoe alles is verlopen. Sean Penn is alvast niet gelukkig met ‘The Day I Met El Chapo’: nadat hij de serie had gezien, liet hij via zijn woordvoerder weten dat ze ‘vol met onjuistheden’ zit.