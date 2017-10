Het 8ste seizoen van 'The Walking Dead': eindelijk revolutie!

Na een bizar seizoen dat hallucinant sterk begon (we horen die schedels soms nóg kraken) en daarna op onbegrijpelijke wijze haast volledig stilviel, krijgen we dit seizoen eindelijk waar we frustrerend lang op zaten te wachten: de opstand van Rick en de verzamelde troepen van Alexandria, Hilltop en The Kingdom tegen het schorum van überbaddie Negan.