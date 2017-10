'The Bleeder': wel de klappen krijgen maar niet de roem

FILM Die baldadige vechtersbaas mocht sinds 1976 aan iedereen die het horen wilde uitleggen dat híj de bokser was waarop Sylvester Stallone zijn wereldberoemde Rocky Balboa baseerde. Dit zoveelste boksdrama in een lange rij zet hem eindelijk in de spotlights – weliswaar niet altijd even positief – en schuwt daarbij de genreclichés niet. Toch heeft ‘The Bleeder’ een erg sterke troef achter de bokshandschoen: een haast onherkenbare Liev Schreiber zal je ko slaan met zijn vertolking van de schlemiel die Wepner was. Saflet!