Ge hadt erbij moeten zijn: 'Wij dachten: laten we het saaie deel overslaan'

Jesse Fabré (bedenker en producent) «Ik hou enorm van goeie verhalen, en ik denk dat ik niet de enige ben. Dat zie je ook aan het succes van podcasts. Of neem nu een talkshow als die van Graham Norton: de gasten babbelen eerst even over de rol die ze spelen in een nieuwe film of zo, maar daarna draait het toch enkel en alleen om sappige anekdotes? Wij dachten: laten we het saaie gedeelte overslaan, en meteen naar de essentie gaan. Want wat is er leuker dan een goed verteld verhaal?»

HUMO Daar heb je me klem.