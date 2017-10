De keizersneer van Sofie Peeters: 'Bevallen mag geen bandwerk zijn'

Sofie Peeters «Ik ben op het idee gekomen vanuit mijn eigen ervaring. Twee jaar geleden ben ik bevallen van mijn dochtertje Ellis: een horrorverhaal was het niet, maar ik voelde me achteraf wel enigszins ontmenselijkt. Ik lag daar halfnaakt de prestatie van mijn leven te leveren, maar van intimiteit of rust was er totaal geen sprake. Constant liep er volk binnen en buiten, iedereen zat de hele tijd aan mijn lijf: ‘Mag de stagiaire ook eens voelen, mevrouw? Die moet het ook leren, hè?’ Zeer onaangenaam allemaal, temeer omdat alles versneld en geforceerd werd: ze braken de vliezen en gaven me kunstmatige weeënopwekkers. Ik kreeg het gevoel dat het bandwerk was, dat het vooral voorúít moest gaan. Wellicht niet toevallig ben ik om tien voor half zes bevallen, veertig minuten vóór de wisseling van de shift. Ik heb een aantal vrienden die in de zorgsector werken, en die deden daar nogal laconiek over: ‘Netjes vóór zes uur: dat hebben ze goed gemikt.’»

HUMO Heb je het gevoel dat dit een algemeen probleem is?