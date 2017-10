U kent het verhaal: een sf-thrillerserie vol eighties nostalgie die stilletjes op Netflix werd gedropt en alleen bestemd leek voor een nichepubliek, werd dé tv-hype van 2016. Nu zijn tweelingbroers Matt en Ross Duffer eindelijk klaar om het vervolg los te laten op de wereld. Het weinige wat we tot nog toe weten, is dat de nieuwe reeks zich afspeelt rond Halloween 1984, dat er véél Will in zit, alsook een paar driehoeksverhoudingen en een nieuw monster.