Sven De Ridder: 'Paranormale verschijnselen? Ik ben een believer!'

HUMO Wat staat er op het programma?

Sven De Ridder «Leen Dendievel en Brik Van Dyck spelen een paar sketches rond Halloween, Alex Agnew doet stand-up en Tom Bibo brengt een horrorgoochelact. Jan Verheyen is van de partij met een best of – of beter: worst of – van zijn legendarische Nacht van de Wansmaak. En Tania Kloek komt vertellen over iets strafs dat ze ooit heeft meegemaakt. Ik kan je verzekeren: dat is een verhaal waarvan het haar op je armen overeind komt. Verder komen enkele leden van de organisatie Ghost Seekers, die paranormale verschijnselen onderzoekt, spreken over zaken die ze hebben behandeld. Ik heb zelf ooit hun hulp ingeroepen voor een onverklaarbaar fenomeen. Daarvan zullen we het resultaat laten zien en horen.»