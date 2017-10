'Halloween': briljant in al zijn rechtlijnige onnozelheid

HORROR De plot is briljant in al zijn rechtlijnige onnozelheid: Michael Myers is 6 jaar oud wanneer hij zijn babysit vermoordt, omdat zij met haar vriendje in huis ligt te rampetampen. Vijftien jaar later ontsnapt hij uit het gekkenhuis om een slachtpartij aan te richten onder al dan niet rampetampende babysitters. Cliché? Uiteraard. Dit is de film waarin Carpenter een paar van de bekendste horrorclichés eigenhandig uitvond. En hoe voorspelbaar ook, zijn regie is onberispelijk. Met zijn lange camerabewegingen en zijn zelf- geschreven, onheilspellende muziek bouwt hij constant de spanning op, om tijdens het laatste halfuur alle remmen los te gooien.