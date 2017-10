'Blue Planet II': 6.000 uren onder water in 39 landen

NATUUR Diezelfde oogverblindende natuurpracht, maar dan ónder het wateroppervlak, komt nu aan bod in ‘Blue Planet II’. De vermaarde Natural History Unit van de BBC trekt opnieuw alle registers open om de wonderlijke onderwaterwereld en haar bedrijvige bewoners in beeld te brengen. Verspreid over 39 landen bracht het camerateam 6.000 uren onder water door, uitgerust met de allernieuwste technologische snufjes. Het resultaat is spectaculair. Zo krijgt de reis van een school Portugese oorlogsschepen – een kwallensoort die zich door de passaatwinden laat voortdrijven – de allure van een sierlijke balletchoreografie, en voelt een dolfijnenuitstapje aan als een epische achtervolgingsscène. Maar dé troef van ‘Blue Planet II’ is andermaal Sir David Attenborough, die onverminderd de planeet bezingt waarvan hij al bijna een eeuw een fiere, maar ook bezorgde bewoner is.