'American Horror Story: Cult': veel satire, horror en griezelige clowns

SERIE ‘American Horror Story: Cult’ volgt Ally (habituee Sarah Paulson), een vrouw uit het fictieve dorpje Brooklyn Heights. Zij heeft in de verkiezingen een proteststem op Jill Stein uitgebracht, in de veronderstelling dat Hillary Clinton toch zou winnen, en de triomf van Donald Trump zorgt ervoor dat haar oude angststoornissen – zoals haar fobie voor clowns – opnieuw de kop opsteken, erger dan ooit tevoren. Tegelijk begint in Ally’s dorpje een bizarre man genaamd Kai een sekte, voor mensen die hun buik vol hebben van het politieke klimaat in het land. Veel satire, horror en griezelige clowns dus, net op tijd voor Halloween.