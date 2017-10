Het eerste seizoen van 'Doctor Foster': wegens groot succes in het VK nu ook op Netflix

SERIE Het slot van de eerste reeks werd door liefst tien miljoen Britten bekeken en het tweede seizoen trok meer kijkers dan het immens populaire ‘Bake Off’. Het veelbesproken personage waar het allemaal om draait, is Gemma Foster, een succesvolle huisarts die alles lijkt te hebben (een mooie job, het perfecte gezinnetje, een fraai huis), maar de grip op haar leven en ook haar eigen daden lijkt kwijt te spelen wanneer ze haar echtgenoot van overspel verdenkt. De losjes op de klassieke tragedie ‘Medea’ geïnspireerde plot is verslavend spannend, maar het is toch vooral de sublieme en ook meermaals bekroonde vertolking van Suranne Jones (ooit begonnen als soapactrice in ‘Coronation Street’) die het – platgetrapte – hart van de reeks vormt. ‘Fatal Attraction’ op zijn Brits!