FILM Deze keer is de barrière tussen beide zelfs zo hoog dat ze niet op te blazen valt met een simpele oorlog. Terwijl een groep apen in stilte het gure winterlandschap trotseert, gunt opperaap Caesar (Andy Serkis in grote vorm) u een blik in zijn ziel. En net wanneer de zwaarmoedigheid u volledig te grazen heeft genomen, volgt er alsnog een portie kletterende actie. Op deze manier is het reikhalzend uitkijken naar ‘The Return of the Rise of the Battle for the Planet of the Apes’.