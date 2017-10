'The Age of Shadows': dan valt het nog best mee met die NMBS van ons

FILM In het Korea van de jaren 20, toen nog onder Japanse bezetting, moet Lee, een Koreaan in dienst bij de Japanse politie, kiezen tussen trouw aan zijn land of aan zijn uniform. Wanneer het geweld tegen vrijheidsstrijders toeneemt, ziet hij zich genoodzaakt zich bij het rebellenleger aan te sluiten. De plot mag dan niet bruisen, maar de talloze actiescènes waarmee Kim zijn waargebeurde verhaal opsmukt, zijn om duimen en vingers bij af te likken. Met als hoogtepunt een twintig minuten durende zoektocht naar een rebel op een stampvolle trein waarop werkelijk niemand te vertrouwen valt. Dan valt het nog best mee met die NMBS.