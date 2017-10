De docu's die u deze week graag informeren (van 27 oktober tot 2 november)

NPO 2, ZONDAG 29 OKTOBER, 20.15

ACTUA In zes afleveringen wikt en weegt Jelle Brandt Corstius de voor- en nadelen van de zich vlotjes in ons leven nestelende artificiële intelligentie. Is de robot un ami qui nous veut du bien of een terminator?

CANVAS, MAANDAG 30 OKTOBER, 21.05

ACTUA In deze laatste aflevering polst Jan Leyers naar de verwachtingen bij de moslimjeugd in België en Nederland. Hij gaat onder meer langs bij enkele Brusselse scholen en bezoekt de Moslimbeurs in Antwerpen.

NPO 2, DINSDAG 31 OKTOBER, 22.55

GESCHIEDENIS 500 jaar geleden luidde Maarten Luther met de publicatie van zijn 95 stellingen de protestantse Reformatie in. Peter Greenaway maakt aan de hand van 16de- en 17de-eeuwse tekeningen een persoonlijk filmessay.

NPO 3, DONDERDAG 2 NOVEMBER, 21.00

ACTUA Ooit een idyllisch stukje hoerenbuurt in hartje Amsterdam, vandaag het favoriete werkterrein van drugsbendes en mensensmokkelaars. Zijn de Walletjes een no-gozone geworden? Filemon Wesselink zoekt het uit.

NPO 2, DONDERDAG 2 NOVEMBER, 22.55

FILOSOFIE Landgenoot Johan Braeckman onderhoudt onze noorderburen vier afleveringen lang over ons ondoorgrondelijke brein. Waarom hebben we zoveel vooroordelen? En waarom geloven we zo makkelijk in complotten?