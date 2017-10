De films die u deze week moet zien (van 27 oktober tot 2 november)

Canvas, vrijdag 27 oktober, 22.15

TRAGIKOMEDIE Milde tragikomedie over een ouder wordend homokoppel (John Lithgow en Alfred Molina) dat apart moet gaan wonen nadat één van hen is ontslagen. Méér dan een politiek statement, dankzij een gevoelige regie en de fenomenale prestaties van de twee acteurs.



VIER, zaterdag 28 oktober, 20.10

DRAMA Flitsend maffiadrama van grootmeester Martin Scorsese, met een Jack Nicholson die zijn grenzen van ‘The Shining’ opzoekt naast Leonardo DiCaprio. Het tempo ligt zo hoog dat die drie uur voorbijvliegen.



ZES, zaterdag 28 oktober, 20.35

HORROR Het slashergenre was dood en begraven verklaard toen Wes Craven in 1996 een monsterhit scoorde met deze clevere metafilm. Hij springt speels om met alle clichés van het genre. De openingsscène met Drew Barrymore is vaak geïmiteerd en geparodieerd, maar nooit geëvenaard.



Q2, zaterdag 28 oktober, 22.35

AvVONTUUR Vergeet de zouteloze pap waar Tom Cruise eerder dit jaar mee kwam aanzetten: deze zwierige avonturenfilm van Stephen Sommers is een stuk genietbaarder. De CGI van 1999 is niet zo geweldig, maar de humor en de sfeer maken er wel heerlijk amusement van.



CAZ, zondag 29 oktober, 20.40

HORRO In het oerbrave, wat saaie ‘Grease’-tijdperk dropte Richard O’Brien dit campy muzikale bommetje, met de geweldige Tim Curry, die nog beter staat met netkousen dan de jonge Susan Sarandon.



BBC 2, zondag 29 oktober, 0.25

HORROR Heerlijke mockumentary over een groepje sociaal onaangepaste vampieren in Nieuw-Zeeland en hun vete met een roedel weerwolven.



ZES, maandag 30 oktober, 22.15

THRILLER Een visueel verbluffende thriller met Jennifer Lopez, waarin witte paarden in schijfjes uit elkaar vallen en seriemoordenaars zich aan haken laten ophijsen en de roede beroeren. Spectaculaire cinema.



CAZ, dinsdag 31 oktober, 20.40

HORROR Een minder bekende film over ’s werelds beroemdste vampier, maar wel één met klinkende namen: Frank Langella, Laurence Olivier en Donald Pleasence. Flink verouderd, maar het camerawerk is nog altijd indrukwekkend.



CAZ, woensdag 1 november, 20.40

DRAMA David Chase, één van de breinen achter ‘The Sopranos’, maakte dit authentiek aandoend coming-of-ageverhaal over een jonge kerel die in de jaren 60 met een rockband begint. James Gandolfini steelt de show in één van zijn laatste rollen.



Q2, donderdag 2 november, 20.35

DRAMA Historisch epos over de kruistochten van Ridley Scott, met een compleet fout gecaste Orlando Bloom.