HUMO Hoe kijk je terug op het vorige seizoen? Waren jullie verrast door de kritiek?

Chris Harris «Nee, we wisten vooraf dat ‘Top Gear’ overnemen de lastigste job in de Britse tv-geschiedenis zou worden. Maar we stonden er wel van te kijken hoevéél kritiek we over ons heen kregen, en hoe vijandig die was. Als er speciaal accounts op Twitter worden aangemaakt om negatieve dingen te zeggen over de nieuwe ‘Top Gear’, is dat toch even slikken.»