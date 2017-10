'Patton Oswalt: Annihilation': 'Níét grappig zijn: dat ging in tegen al mijn instincten'

Na een resem Trump-jokes maakt Patton Oswalt ongeveer halverwege zijn show een omslag vanjewelste, wanneer hij begint te vertellen over zijn eigen leven. Oswalt verloor anderhalf jaar geleden onverwacht zijn vrouw en moest plotseling alleen instaan voor de opvoeding van hun 7-jarige dochtertje. Het moment waarop hij vertelt over ‘de lastigste dag in zijn leven’ – als hij zijn dochter moet zeggen dat haar moeder is overleden – kun je een speld horen vallen in de zaal in Chicago, en als alles goed zit, ook bij u thuis in de woonkamer.