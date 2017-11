'Strafpleiters': Gilles De Coster getuigt

'Doodsbedreigingen, stress, lange dagen, scheidingen... Geen wonder dat zoveel advocaten boksen in hun vrije tijd'

Gilles De Coster «Het idee om iets met advocaten te doen, leefde al een paar jaar bij Woestijnvis, sinds het begin van ‘De rechtbank’. Aanvankelijk was het de bedoeling om een realityprogramma te maken, maar dat plan liep vast op het beroepsgeheim: een overleg tussen een advocaat en zijn cliënt mág je simpelweg niet filmen. Ze hebben de switch gemaakt naar interviews à la ‘Nooitgedacht’ met Rik Torfs, een programma van een jaar of tien geleden: één tafel, twee stoelen, geen publiek. Ze zijn bij mij terechtgekomen voor de rol van interviewer. Heel fijn natuurlijk, want interviewen doe ik nog altijd het liefst van al. Het is een terugkeer naar mijn roots: hier op de VRT heb ik jarenlang mensen geïnterviewd voor de radio.»

HUMO Bovendien heb je iets met het onderwerp: in een mistig verleden heb je een rechtenstudie aangevat.

De Coster (lachje) «Ik was ingeschreven, laten we het daarop houden. Rechten was niks voor mij: ik vond vakken als bronnenstudie en logica onmetelijk saai, en na één faliekant afgelopen academiejaar, ben ik overgestapt op een studie journalistiek. Maar een zekere fascinatie voor de wereld van de rechtspraak is er altijd geweest. Zo ben ik een min of meer trouwe kijker van ‘De rechtbank’ en heb ik in mijn leven ook al een paar keer een assisenproces gevolgd. Onder andere dat van Hans Van Themsche in 2007 – ik woonde destijds om de hoek van het toenmalige Antwerpse Justitiepaleis. Ik geef toe dat ik dat vooral uit morbide curiositeit deed: ik wilde Het Kwaad In Persoon weleens met eigen ogen zien. Dat doet iets, hoor! Zeker in zo’n statige zaal. Maar wat je ook ziet tijdens zo’n assisenproces – en daarom raad ik iedereen aan om er eens naartoe te gaan – is hoe gelaagd de werkelijkheid is. Het is niet zwart of wit.