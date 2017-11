Johan Braeckman (hoogleraar wijsbegeerte) «Het zijn vier afleveringen van een halfuur, die ik aan elkaar praat voor een publiek van een honderdtal vrijwilligers. Ik spreek over drogredenen, vooroordelen, zelfbedrog en complottheorieën. De rode draad is: waarom maken we toch zo makkelijk denkfouten?»

HUMO Goede vraag. Wat is het antwoord?