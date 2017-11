'Alias Grace': zesdelige miniserie naar één van Margaret Atwoods historische romans

SERIE Netflix springt mee op de trein met deze zesdelige miniserie naar één van Atwoods andere boeken, een historische roman over de Canadese dienstmeid Grace Marks, gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Marks wordt halverwege de 19de eeuw samen met een mannelijke kompaan beschuldigd van de moord op haar baas en zijn minnares. Geen anti-utopische toekomstvisie zoals in ‘The Handmaid’s Tale’ dus, maar een psychologisch drama over het hoe en waarom van een moord, met een hoofdpersonage dat in lange gesprekken met een psychiater uitlegt wat er is gebeurd en daarbij niet altijd even betrouwbaar blijkt te zijn. Grace en haar handlanger werden uiteindelijk veroordeeld – zij kreeg levenslang, hij werd opgehangen – maar hoe de zaak precies in elkaar zat, is nooit helemaal uitgeklaard.