'Mr. Dynamite: The Rise of James Brown': enkel de mooie jaren

DOCU Wat we wél te zien krijgen, is het verhaal van een jongen die opgroeide in het café annex bordeel van zijn tante, in zijn tienerjaren al in de gevangenis belandde en door zijn unieke talent als zanger, songschrijver en performer één van de grootste sterren van zijn tijd werd. En een artiest wiens invloed (op onder anderen Michael Jackson, Prince en een hele generatie hiphoppers) nauwelijks te onderschatten valt. Livefragmenten herinneren er nog eens aan hoe onwaarschijnlijk goed de Soul Brother Number One was, terwijl interviews met mensen uit ’s mans entourage zijn muzikale genie en zijn politieke activisme, maar ook zijn minder aangename kantjes belichten. De opzwepende soulkreet denkt u er zelf wel bij.