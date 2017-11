'The Lobster': intelligente, weerzinwekkend grappige cinema

KOMEDIE ‘The Lobster’ speelt zich af in een wereld waarin alleenstaanden worden afgevoerd naar een hotel en 45 dagen krijgen om een partner te vinden. Lukt dat niet, dan worden ze veranderd in een dier naar keuze. Schlemiel David (een eeuwig beteuterde Colin Farrell) kiest voor een kreeft. Lanthimos boet in het Engels dus niet aan excentriciteit in. Zijn premisse is alweer heerlijk surrealistisch en ook zijn gortdroge humor is intact gebleven. Wanneer de actie zich verplaatst naar de buitenwereld, verliest het verhaal aan spankracht: het eerste uur is een meesterwerk, het tweede een te lang uitgesponnen coda. Maar ‘The Lobster’ blijft intelligente, weerzinwekkend grappige cinema.