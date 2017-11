Nathalie Basteyns regisseerde samen met wederhelft Kaat Beels enkele van de beste Vlaamse fictiereeksen van de laatste jaren – ‘Clan’ en ‘Beau Séjour’, bijvoorbeeld – en in december lanceren de twee hun eerste langspeelfilm: ‘Façades’, met Natali Broods, Theo Maassen en Johan Leysen. Basteyns is MS-patiënte en zit al vier jaar aan een rolstoel gekluisterd. Om mensen te tonen hoe dat voelt, maakte ze een korte documentaire voor de Canvas-reeks ‘4 x 7’, met de om uitleg smekende titel ‘Lopen is zo leuk, Masj’.