'The Walking Dead': zoek de vermomde zombie!

Acht seizoenen ver, maar de stoomtrein genaamd ‘The Walking Dead’ lijkt nog altijd niet tot stilstand te komen. De kijkcijfers voor de start van het nieuwe seizoen, tevens de honderdste aflevering, waren in de VS weliswaar lager dan vroeger, maar de zombiereeks bleef wel nog steeds onbedreigd de populairste serie op tv. Goed nieuws is dat ook voor kostuumontwerper Elaine Montalvo, die alle kleren van de mensen én de zombies moet ontwerpen en dus nog wel een paar jaar langer werk zal hebben.