Beginnen doen we met de arrestatie van de hoofdverdachte, waarna het verhaal langzaam teruggaat in de tijd, naar het moment dat de psychopaat zijn slachtoffers voor het eerst een bijtend zuur in het gezicht werpt. Richard Dormer, bekend als Beric van ‘Game of Thrones’, speelt de verbeten DCI Gabriel Markham in deze reeks van zes afleveringen, waarvan er twee geregisseerd werden door onze eigen Hans Herbots.