FILM Het handelt over de 16-jarige Benjamin die nog één keer met zijn vader en moeder op reis gaat naar Spanje en daar verliefd wordt op de dochter van de supermarkteigenares van de camping. Charmante coming of age, die helemaal verteld wordt vanuit het standpunt van de twee tieners: de volwassenen komen niet of nauwelijks in beeld en zijn enkel te horen als stemmen op de achtergrond.