FILM Wanneer Deans moeder overlijdt en zijn vader het ouderlijk huis wil verkopen als een manier om met zijn eigen pijn om te gaan, verglijdt Dean in een soort vluchtpatroon. Gaandeweg ontdekt hij dat niet iedereen (lees: vooral zijn vader) dezelfde stadia in een rouwproces doorloopt. Martin weet bovendien in al die stadia een laagje humor te verwerken, wat de film doet schipperen tussen drama en komedie. Emoties zijn geen grappen, maar je kan er gelukkig wel om lachen.