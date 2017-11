'Tokyo Idols': ontluisterende docu over de jonge meisjes die zingend en dansend hun aanhang het hoofd op hol brengen

DOCU In Japan zijn er ruw geschat tienduizend soms piepjonge idols actief, goed voor een industrie waar miljarden in omgaan. In ‘Tokyo Idols’ volgen we Rio, met haar negentien jaar al te oud om nog een idol te zijn en daarom druk bezig een gewone carrière als zangeres uit te bouwen. Naast Rio maken we ook kennis met enkele fans (heren die als oververhitte pubers bijna in zwijm vallen als ze met hun idol op de foto mogen) en activisten die zich vragen stellen bij wat toch verdacht veel op een georganiseerde vorm van pedofilie lijkt. Ook veelzeggend: pas sinds 2014 is het bezit van kinderporno in Japan verboden. Voornamelijk onder druk van de internationale gemeenschap dan nog.