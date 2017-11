'1922': niet geschikt voor mensen die bang zijn van ratten!

HORROR Een bijna onherkenbare Thomas Jane (eerder al te zien in ‘The Mist’, de film, niet de geflopte serie) is ijzersterk als Wilfred, een in salopet gehulde boer uit het Midwesten wiens wereld in elkaar stort wanneer zijn vrouw (de immer fantastische Molly Parker) de boerderij wil verkopen om in de stad te gaan wonen. De radeloze Wilfred vermoordt haar, waarna we in deze slowburner van een thriller de gestage mentale aftakeling van de door spijt en schuldgevoelens verteerde man gadeslaan. Een bij King wel vaker terugkerend thema. Zonder te veel te willen weggeven: niet geschikt voor mensen die bang zijn van ratten! Of van creepy ritselende maïsvelden!