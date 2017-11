'Lady Dynamite – seizoen 2': dwangmatig amusant

COMEDY ‘Lady Dynamite’, geschreven en bedacht door mensen die eerder meewerkten aan ‘South Park’, ‘Parks and Recreation’ en ‘Arrested Development’, is losjes gebaseerd op leven en werk van hoofdrolspeelster Maria Bamford, een in Amerika zeer gewaardeerde actrice en comedienne die altijd open is geweest over haar psychische problemen: Bamford heeft behalve een dwangstoornis ook een bipolaire stoornis. Het eerste seizoen kreeg alvast veel lof voor de manier waarop mentale problemen in de serie werden behandeld. Wat u verder mag verwachten: een resem cameo’s van bevriende acteurs en komieken, veel absurdistische meta-humor en een vierde wand die er om de haverklap aan moet geloven. Geen vlot weg te happen comedykost dus, maar wel een gedurfde trip die u op z’n minst eens geprobeerd moet hebben.