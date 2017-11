'Joan Didion – The Center Will Not Hold': een ode aan aunt Joan en haar werk

DOCU Dat is niet zo vreemd als het lijkt, want Didion heeft zoveel en zo goed over haar eigen leven geschreven dat weinigen zich wellicht geroepen voelden om daar nog iets aan toe te voegen. Griffin Dunne, neef van Didion, heeft het toch geprobeerd, met de hulp van Didions fans die via het crowdfundingplatform Kickstarter 200.000 dollar inzamelden. Die zullen in ieder geval niet teleurgesteld zijn, want ‘The Center Will Not Hold’ is toch in de eerste plaats een ode aan aunt Joan en haar werk, zonder voetnoten of kritiek.