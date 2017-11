DRAMA In 1978 was hij de golden boy van de filmindustrie toen zijn tweede film, het Vietnamdrama ‘The Deer Hunter’, vijf Oscars won en fortuinen opbracht. Twee jaar later werd zijn opvolger ‘Heaven’s Gate’ één van de duurste flops aller tijden. ‘The Deer Hunter’ blijft echter een absolute klassieker. Cimino neemt alle tijd om de personages neer te zetten, maar door dat bedaarde tempo krijgen latere scènes des te meer impact. De beruchte Russische roulettescène is een nagelbijter en het tweede deel, waarin Robert De Niro zijn oude kameraad Christopher Walken zoekt, barst van de melancholie en de tristesse. Het trauma van de Vietnamoorlog werd zelden zo prangend in beeld gebracht.