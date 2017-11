'De Leuvense scene': een levendig muzikaal portret van Leuven in de vroege jaren 70 en 80

MUZIEK Daar hing naast de weeë geur van verschaald bier ook een zweem van milde anarchie in de lucht, een overblijfsel van de studentenrevolte van eind jaren 60. In de bruine kroegen op en rond de Oude Markt werden creatieve plannen gesmeed en muzikale allianties gevormd. In de dichte tabaksrook van café Den Delper begonnen zich de contouren af te tekenen van wat men de Leuvense scene is gaan noemen. Op een intussen iconisch geworden zwart-witfoto, genomen op de Oude Markt in 1973, herkennen we onder anderen Armand ‘Big Bill’ Hombroeckx, Raymond van het Groenewoud, Kris De Bruyne, Jokke Kerkhofs en Jean-Marie Aerts: ongure sujetten die je eerder met vergeelde robotfoto’s associeert, maar die wel eigenhandig Leuven op de muzikale kaart gezet hebben. Belpop-kenner Jan Delvaux ging praten met de hoofdrolspelers van toen en puurde uit de vele gesprekken een levendig portret van Leuven in de vroege jaren 70 en 80.