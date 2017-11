Billie Leyers is de hulpcoach van Alex Callier: 'Hij wilde iemand naast zich die kan zalven'

Billie Leyers «Ik heb Alex voor het eerst ontmoet in de backstage van de Lokerse Feesten, waar ik in een soort bevlieging mijn gsm-nummer in z’n handen heb geduwd: ‘Bel me als je eens een assistente nodig hebt voor het één of het ander’ – ik zat toen in mijn laatste jaar muziekproductie aan het conservatorium in Gent. Niet lang daarna heeft hij me daadwerkelijk gebeld, en heb ik de opnames mogen meemaken van een single van Hooverphonic: heel leuk.

»Twee maanden later zag ik Alex’ nummer ineens nog eens verschijnen op mijn schermpje – ik dacht: ‘Wat krijgen we nu?’ Ik was heel vereerd toen hij me vroeg of ik geen hulpcoach wilde zijn in ‘The Voice’.»