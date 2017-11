De docu's die u deze week graag informeren (van 17 tot 23 november)

Canvas, zaterdag 18 november, 20.10

ACTUA 20 procent van de Amerikanen heeft last met lezen, en dat komt door het falende onderwijssysteem. In Detroit heeft een groep studenten daarom de staat Michigan voor de rechter gesleept.



Canvas, zondag 19 november, 20.15

KUNST De tweede aflevering van de nieuwe kunstdocumentairereeks draait helemaal rond fotografie, en rond het werk van twee jonge Belgische fotografen: de Luikse Lara Gasparotto en de Brusselaar Max Pinckers.



NPO 2, zondag 19 november, 21.05

NATUUR Als we de natuur zoals ze vandaag is, zouden willen bewaren, is daar jaarlijks 300 miljard dollar voor nodig, in plaats van 51 miljard dollar vandaag. De oplossing? Overal een prijs op kleven, aldus ‘Tegenlicht’.



BBC 2, zondag 19 november, 22.00

SPORT Het Britse wielrennen kwam de afgelopen jaren tot grote bloei, met het succes van het Sky-team in de Tour en de gouden medailles in het baanwielrennen. Maar is de race naar de top wel koosjer verlopen?



NPO 2, dinsdag 21 november, 20.25

DOCU Neen, gelukkig geen documentaire over de binnenkort weer oplaaiende discussie rond Zwarte Piet, maar een persoonlijke film waarin Toos Beentjes onderzoekt waarom haar broer Piet in 1987 verdwenen is.