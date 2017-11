Docuserie 'Dark Net': over de krochten van het internet

DOCU Het wordt voornamelijk gebruikt voor zaken die het daglicht niet verdragen: het is een virtuele zwarte markt waar (meestal via bitcoins) drugs, wapens en gestolen kredietkaartgegevens worden verhandeld, en een ontmoetingsplaats voor hackers, terroristen, pedofielen, criminelen en fetisjisten met de raarste afwijkingen. Maar ook klokkenluiders, journalisten en dissidenten die hun activiteiten graag onder de radar houden, maken er gebruik van. Viceland had er ongetwijfeld iets scherpers en visueel swingenders van gemaakt, maar al bij al is deze serie toch een interessante verkenning van een verborgen en soms zeer bizarre cyber-onderwereld.