'Jim & Andy: The Great Beyond': Jim Carrey zocht de grenzen op tussen artiest en onuitstaanbare lul

DOCU Maar blijkbaar was er op de set een reportageploeg aanwezig die registreerde hoe Carrey zo opging in zijn rol dat hij ook als de camera’s niet draaiden alles in het honderd liet lopen. Die beelden bleven bijna twintig jaar in de kelders van Hollywood liggen, tot regisseur Chris Smith ze opviste voor deze documentaire – de volledige titel luidt trouwens ‘Jim & Andy: The Great Beyond – Featuring a Very Special, Contractually Obligated Mention of Tony Clifton’. Smith laat Carrey, ondertussen veel ouder, behaarder en filosofischer, zelf commentaar geven op zijn strapatsen, met als resultaat een intrigerende documentaire over hoe dun de grens soms is tussen een artiest die volledig voor zijn vak leeft en een onuitstaanbare lul.