'Godless': een typisch westernverhaal over schuld en boete

WESTERN De reeks gaat over twee outlaws die elkaar naar het leven staan, tot ze terechtkomen in een dorpje waar na een verschrikkelijk ongeluk bijna alleen nog vrouwelijke inwoners zijn overgebleven. Die zijn niet van plan om de macht zomaar over te dragen aan de indringers. Een cast met grote namen, onder wie Jeff Daniels in de rol van outlaw Frank Griffin, een typisch westernverhaal over schuld en boete aan de rand van de beschaving, en een producent – Steven Soderbergh – die weet hoe je één en ander in beeld moet brengen: voor wie van het genre houdt, lijkt ‘Godless’ niet te missen.