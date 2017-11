Onoverkomelijk ouderverdriet in 'Telefacts'

ACTUA In de VS sterven elk jaar gemiddeld veertig kinderen nadat ze door één van hun ouders voor langere tijd achtergelaten zijn in de auto – de temperatuur loopt zo snel op in een wagen dat zeker baby’s in geen tijd kunnen overlijden door uitdroging. En het gaat niet om ouders die dronken waren of kinderen die verwaarloosd werden: in de meeste gevallen zijn het normale, liefdevolle ouders die door onoplettendheid een tragische fout begaan. Als bepaalde taken routine worden, doen de hersenen die in een soort automatische modus, en daardoor kun je bijvoorbeeld pas uren na aankomst op je werk beseffen dat jij die dag uitzonderlijk de baby moest afzetten aan de crèche. Veel ‘daders’ worden vaak licht gestraft voor de dood van hun kind, het levenslange schuldgevoel buiten beschouwing gelaten.