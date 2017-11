DRAMA Daarin vertelt hij het verhaal van Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor), een vrije zwarte man uit het noorden die rond 1840 door slavenhandelaars wordt ontvoerd en op de katoenplantages rond New Orleans terechtkomt. McQueen gaat minder radicaal te werk dan in zijn vorige films, maar hij blijft zichzelf wel trouw. Bijvoorbeeld in de scène waarin Solomon bijna wordt gelyncht: hij hangt met een strop aan een boomtak, maar raakt met zijn tenen nog net de grond en zo balanceert hij daar, minutenlang, in één enkele, genadeloze shot. Ejiofor is magistraal in de hoofdrol, maar Lupita Nyong’o als jonge slavin Patsey geeft de film ook een ziel. Een relevante, bloeddoorlopen brok cinema.